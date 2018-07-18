В России могут вырасти цены на рыбу из-за ограничений ФСБ на иностранные суда

Федеральная служба безопасности начала предупреждать рыбодобывающие компании о недопустимости перевозки продукции на судах, принадлежащих иностранцам.



До сих пор таких требований не предъявлялось, если судно эксплуатировалось российскими лицами и имело право ходить под российским флагом, сообщает «Коммерсант». Больше всех с проблемой столкнулись рыбопромышленники, работающие в Северном бассейне, где иностранцам принадлежат 70% флота.

Президент ассоциации Герман Зверев предупредил, что исключение иностранных судов из транспортной цепочки приведет к убыткам рыбодобытчиков и может сказаться на цене конечной продукции.

По его подсчетам, запрет обернется дополнительными тратами на логистику в $2 млн для компании, вылавливающей на Севере 100 тыс. тонн трески, пикши и мойвы в год. Срочная перестройка маршрутов во время пика путины может обойтись в $1 млн. По отрасли дополнительные расходы могут дойти до 12 млрд руб. в год.

Заменить иностранные суда российскими сейчас невозможно, поскольку старые списываются, а новые не строятся, пояснил Тарусов.