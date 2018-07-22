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Сегодня в Татарстане ожидается без осадков и до +27

05:30, 22.07.2018
Сегодня в Татарстане ожидается без осадков и до +27
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 22 июля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем без осадков.

Ветер северо-восточный умеренный, местами порывы до 15—18 м/с.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +22°С до +27°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани днем ожидается от +23°С до +26°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +22°С до +25°С.

Общество Татарстан
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