Сегодня в Татарстане ожидается без осадков и до +27
В воскресенье, 22 июля, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем без осадков.
Ветер северо-восточный умеренный, местами порывы до 15—18 м/с.
Максимальная температура днем по Татарстану составит от +22°С до +27°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В Казани днем ожидается от +23°С до +26°С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +22°С до +25°С.Общество Татарстан
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