Путин и Макрон обсудили результаты сотрудничества и сирийский вопрос

Президент РФ Владимир Путин встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в Кремле.

Путин отметил, что рад поговорить о двусторонних отношениях. По его словам, в них прослеживается позитивная динамика. Так, в прошлом году рост товарооборота наблюдался где-то под 15%, в этом полугодии — 19%.

Кроме того, главы государств обсудили ситуацию в Сирии и меры для ее решения, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее стало известно, что Россия и Франция подписали соглашения на один миллиард евро.