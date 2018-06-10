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UFC ведет переговоры по организации боя между Нурмагомедовым и Макгрегором

13:25, 10.06.2018
UFC ведет переговоры по организации боя между Нурмагомедовым и Макгрегором
Фото: ru.wikipedia.org / BattleBeetle

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) ведет переговоры по организации боя между обладателем пояса в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Я думаю, что у Хабиба будет поединок с Конором, — сказал Уайт. — Это бой, над которым мы сейчас работаем», — передает ТАСС со ссылкой на президента UFC Дэйна Уайта.

Напомним, Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. 29-летний россиянин одержал 26 побед в карьере.

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