UFC ведет переговоры по организации боя между Нурмагомедовым и Макгрегором

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) ведет переговоры по организации боя между обладателем пояса в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.



«Я думаю, что у Хабиба будет поединок с Конором, — сказал Уайт. — Это бой, над которым мы сейчас работаем», — передает ТАСС со ссылкой на президента UFC Дэйна Уайта.

Напомним, Нурмагомедов стал первым россиянином, завоевавшим титул чемпиона UFC. 29-летний россиянин одержал 26 побед в карьере.