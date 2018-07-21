Тысячи людей пришли проститься с погибшим фигуристом Денисом Теном

Тысячи людей пришли во Дворец спорта имени Балуана Шолака в Алма-Ате, чтобы проводить в последний путь фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр 2014 года Дениса Тена.

Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения. Спортсмена ранили неизвестные при попытке украсть зеркала с его машины. Его доставили в больницу, где он позже скончался от потери крови. Позже стало известно, что полиция Алма-Аты возбудила из-за произошедшего уголовное дело по статье «Убийство».

Напомним, Тимур Бекмамбетов пообещал снять фильм, о котором мечтал убитый Денис Тен.