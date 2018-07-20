Тимур Бекмамбетов снимет фильм, о котором мечтал убитый Денис Тен

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов рассказал, что планирует реализовать кинопроект бронзового медалиста Олимпийских игр — 2014 Дениса Тена, убитого 19 июля, сообщает Sport24.ru.

25-летний фигурист хотел снять фильм в формате Screenlife, когда действие происходит исключительно на экране компьютера. В его картине рассказывается об отношениях глухой девушки и немого юноши. Свой проект Тен представлял в Москве.

«Это большая трагедия, выражаю соболезнования близким. Мы обязательно попробуем реализовать его идею, снимем фильм-посвящение разносторонне талантливой личности.

Тен в свои 25 лет успел сделать очень многое, а впереди были грандиозные планы, которые он бы несомненно реализовал. Потому что был большим тружеником», — приводит слова Бекмамбетова пресс-служба посольства Казахстана в РФ.