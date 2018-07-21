Служба безопасности Трампа проверила подаренный Путиным мяч
Футбольный мяч, подаренный президенту США Дональду Трампу российским лидером Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки. проверила служба безопасности американского президента.
Отмечается, что это стандартная процедура, которую проходят все подарки, полученные главой США, передает «Интерфакс».
Напомним, Путин подарил Трампу мяч с ЧМ-2018 по футболу во время пресс-конференции, посвященной двусторонней встрече президентов России и США.ОбществоВласть
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