Дональд Трамп: «Надеюсь, мы организуем ЧМ в 2026 году так же удачно, как Россия»

Во время пресс-конференции, посвященной двусторонней встрече президентов России и США, Владимир Путин подарил американскому лидеру Дональду Трампу мяч с ЧМ-2018 по футболу.

«Господин президент только что говорил о том, что мы закончили и успешно провели чемпионат мира по футболу. Вот насчет мяча. Теперь мяч на его стороне», — сказал Путин.

Трамп поблагодарил Путина за подарок.

«Да, мы будем проводить ЧМ-2026, и я надеюсь, что мы также хорошо справимся с этой работой», — сказал Трамп.

Он добавил, что этот мяч подарит своему сыну Бэррону, и после этого бросил его своей супруге Меланье, которая сидела в первом ряду.

Напомним, что мундиаль в 2026 году совместно проведут три страны: США, Канада и Мексика.