Disney уволила режиссера «Стражей Галактики» из-за сообщений в Twitter

Компания The Walt Disney Studios уволила режиссера «Стражей Галактики» Джеймса Ганна из-за сообщений в Twitter.

Эти публикации были сделаны в 2008 — 2011 годах. Они касались таких тем, как педофилия, сексуальное насилие, СПИД и расизм. В компании посчитали, что такие записи не имеют ничего общего с идеологией студии.

Сам режиссер извинился и пояснил, что что те слова были «неудачными попытками провокации». «Не сказать, что я стал лучше, но я очень, очень изменился за последние годы. Мне действительно жаль»,— цитирует Ганна The Hollywood reporter.

Напомним, ранее наблюдательный совет автоконцерна Audi уволил с поста главы компании Руперта Штадлера. Причиной стало мошенничество и подлог документов в связи с «дизельным скандалом».