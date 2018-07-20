Сегодня в Казани самая большая пробка продержалась почти 2 часа

Сегодня, 20 июля, аналитики «Яндекса» оценили пробки в Казани в 6 баллов, что на балл больше, чем вчера.

Самая большое затруднение было зарегистрировано в 19.08 на проспекте Универсиады. Протяженность пробки составила 5 км, от улицы Аметьевская Магистраль до поста ГИБДД. Пробка продержалась 1 час 40 минут.

Также большие затруднения были на улицах Космонавтов, Аграрной, Мамадышском тракте; от Советской площади до улицы Натана Рахлина; от улицы Волкова до улицы Академика Сахарова; от Оренбургского тракта до Борисковской улицы; от улицы Адоратского до Сибирского тракта.

Наиболее загруженными магистралями вечером были Оренбургский тракт из города (7 баллов), улица Декабристов в центр (4 балла), улица Декабристов из центра (6 баллов), Фермское шоссе из центра (5 баллов).

