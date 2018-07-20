В Казани зафиксировали необычную пробку на проспекте Универсиады

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Аналитики «Яндекса» зафиксировали необычно сложную пробку в Казани. В пробке длиной 4,5 км можно потерять 40 минут, что на 21 минуту больше обычного.

Она начинается от проспекта Универсиады, продолжается по Оренбургскому тракту, Оренбургскому проезду, от улицы Аметьевская магистраль до проспекта Победы.

Напомним, в начале июля в Казани на перекрестке Чуйкова и Мусина прорвало трубу с горячей водой. В результате воздействия высокой температуры на некоторых участках дороги стал деформироваться асфальт. ЧП вызвало автомобильную пробку на подъездах к перекрестку на улице Чуйкова.