В Татарстане ввели в эксплуатацию больше половины запланированного жилья

В Татарстане, по данным на 19 июля, в эксплуатацию ввели почти 1,3 млн кв. м. жилья, что составляет 53,2% от плана.

Так, по программе социальной ипотеки в органы статистики отчитались по 104 домам — на 2,8 тыс. квартир, площадью почти 154 тыс. кв. м. По инвестиционной программе в высокой степени готовности находится 87 объектов; в средней степени готовности — 57 объектов; в низкой степени готовности — 32 объекта, сообщает пресс-служба президента РТ.

Всего в 2018-м в рамках программы арендного жилья планируется ввести в эксплуатацию 182 жилых дома площадью 28,7 тыс.кв.м. На сегодня уже введено в эксплуатацию 62 дома в Алькеевском, Апастовский – 2 дома, Сабинский — 40 домов, Мензелинский — 10 домов.

Напомним, в начале июля сообщалось, что в Татарстане ввели 51% от запланированного на 2018 год жилья.