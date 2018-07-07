В Татарстане ввели 51% от запланированного на 2018 год жилья

В Республике Татарстан по состоянию на 6 июля 2018 года введено 1 млн 226,3 тыс. кв. м жилья, что составляет 51% от плана. Такие цифры озвучил на совещании в Доме правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

По его словам, показатель введенного в эксплуатацию жилья составляет 110% к соответствующему периоду прошлого года, передает пресс-служба президента РТ.



Министр также рассказал, что Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2018 года проведено 693 проверки в сфере охраны труда в строительстве. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 226 постановлений на общую сумму почти в 9 млн рублей.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в ходе совещания призвал руководителей районов и других чиновников внимательнее относиться к выбору компаний — подрядчиков. Он также поручил контролировать ход капитального ремонта и строительных работ в каждом детском саду и в каждой общеобразовательной школе.



В начале июня Файзуллин сообщал, что введено 47% от запланированного на 2018 год жилья.