И.о. начальника управления благоустройства и транспорта Ижевска решил уволиться
Артем Богданов решил покинуть пост исполняющего обязанности начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска.
«Трудовой договор расторгнут по его инициативе», — сообщается на сайте администрации Ижевска.
Сам чиновник отказался комментировать свой уход, передает «Сусанин».
Богданов был назначен исполняющим обязанности руководителя управления в октябре 2017 года.
С 21 июля на должность начальника управления благоустройства и транспорта будет временно переведен Марат Мансуров. До этого он занимает пост заместителя начальника управления.ОбществоВласть Удмуртия
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