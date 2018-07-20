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И.о. начальника управления благоустройства и транспорта Ижевска решил уволиться

17:55, 20.07.2018
И.о. начальника управления благоустройства и транспорта Ижевска решил уволиться
Фото: udmtv.ru

Артем Богданов решил покинуть пост исполняющего обязанности начальника управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска.

«Трудовой договор расторгнут по его инициативе», — сообщается на сайте администрации Ижевска.

Сам чиновник отказался комментировать свой уход, передает «Сусанин».

Богданов был назначен исполняющим обязанности руководителя управления в октябре 2017 года.

С 21 июля на должность начальника управления благоустройства и транспорта будет временно переведен Марат Мансуров. До этого он занимает пост заместителя начальника управления.

ОбществоВласть Удмуртия
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