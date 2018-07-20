Путин допустил проведение летней Олимпиады в России

Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с волонтерами ЧМ-2018 допустил, что в России могут пройти летние Олимпийские игры.

«Это возможно», — сказал он.

Путин добавил, что пока Россия не готовила соответствующую заявку, пишет RT.

Ранее президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Россия может претендовать на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Они могут пройти в Санкт-Петербурге или Казани. Поздняков отметил, что в столице Татарстана хорошо развита спортивная инфраструктура. Также город, по его словам, объединяет и Европу, и Азию, являясь своеобразным космополитическим центром.