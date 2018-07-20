Голкипер «Нефтехимика» продолжит карьеру в «Молот-Прикамье»

Вратарь системы «Нефтехимика» Георгий Анаркулов отправился в пермский «Молот-Прикамье». Нижнекамцы взамен получат денежную компенсацию, сообщает сайт клуба.

Последние два сезона Анаркулов выступал в МХЛ за «Реактор». В минувшем сезоне 20-летний голкипер одержал 12 побед в 28 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надежности 2,75 и проценте отраженных бросков 90,6. В плей-офф Анаркулов потерпел 3 поражения в 3 играх, отражая 86,0% бросков и пропуская в среднем за игру 6,64 шайбы.



В составе «Реактора» в 2016 году принимал участие в Кубке мира среди молодежных команд. Одержал 2 победы в 3-х матчах.