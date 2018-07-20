Матч «Мордовия» — «Нижний Новгород» стал самым посещаемым в 1-м туре первенства ФНЛ

Матч между командами «Мордовия» и «Нижний Новгород» стал самым посещаемым в стартовом туре первенства России среди команд клубов ФНЛ сезона 2018/2019 годов, сообщает пресс-служба саранского футбольного клуба.

На поединке двух обладателей стадионов ЧМ-2018 в Саранске присутствовало 26 564 зрителя. Напомним, этот матч закончился боевой ничьей — 2:2.

Наименьшую заполняемость показали стадионы в Краснодаре — арена Академии ФК «Краснодар» — 930 зрителей на матче «Краснодара-2» против новосибирской «Сибири» (1:1) и в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» — 400 зрителей на поединке «Зенит-2» Санкт-Петербург — ФК «Тамбов» (1:2).