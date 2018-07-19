В Казани закроют движение на улицах Минская, Туганлык и Айдинова

В Казани будет временно ограничено движение транспорта по улицам Минская и Туганлык и Айдинова. Отмечается, что это связано с реконструкцией и ремонтом тепловодов.

С 27 по 30 июля будет перекрыта Минская в районе пересечения с Фучика, Туганлык и Дуслык по Мамадышскому тракту. С 20 июля до 18 августа планируется поэтапное закрытие проезжей части ул.Айдинова, на участке от ул.Спартаковская до ул.Островского, сообщает пресс-служба мэрии города.

Напомним, в Казани до 30 августа продлили ограничение движения по улице Зорге.