Андрей Зюзин: «Пока настрой в хоккейной Башкирии скептический, в «Салавате» вакуум власти»

Экс-тренер «Салавата Юлаева» Андрей Зюзин оценил шансы уфимской команды в предстоящем сезоне КХЛ.

«К сожалению, настрой в хоккейной Башкирии не становится позитивным. Сужу об этом по общению с уфимцами — болельщики часто подходят на улицах, делятся своими сомнениями. Всем очень хочется поддержать родную команду, но поводов, увы, не много.

Честно скажу, селекция «Салавата» не видится идеальной, в частности, есть проблемы с линией центрфорвардов. Она, на взгляд многих, не укомплектована, хотя все возможности флагману республиканского хоккея созданы.

Если год назад в хоккейной Уфе постоянно звучало «я», то теперь народ видит другую крайность — вакуум власти, не совсем понятно, кто принимает решения. Будем надеяться, что молодой тренерский штаб во главе с Николаем Цулыгиным сможет взять ситуацию под контроль. Но пока на фоне Казани, Магнитогорска, Омска и даже Екатеринбурга в Уфе настрой скептический», — сказал Зюзин.