Путин предложил провести референдум на Донбассе — СМИ

Президент России Владимир Путин в беседе с лидером США Дональдом Трампом в Хельсинки предложил провести на Донбассе референдум для разрешения конфликта на востоке Украины. Об этом Путин рассказал российским дипломатам через три дня после саммита.



Путин предложил провести референдум о статусе Донбасса под эгидой международных наблюдателей, сообщает Bloomberg со ссылкой на присутствовавших на встрече собеседников. Позже Трамп написал о «большом успехе», достигнутом на саммите. Ситуация на Украине была в числе обсуждавшихся на встрече.

Отмечается, что на совместной пресс-конференции Путина и Трампа, предложение не озвучили, поскольку Трамп попросил время обдумать предложение Москвы и пока не объявлять о нем публично.

Издание отмечает, что информации о саммите по-прежнему мало, при этом большая часть описаний встречи поступает из России.

Администрация США не смогла оперативно прокомментировать эту информацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на встрече с Трампом «некоторые новые идеи обсуждались» и они еще «будут прорабатываться».

Напомним, 16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная двусторонняя встреча президентов России и США. Американские СМИ раскритиковали Трампа за неспособность отстоять интересы США.

