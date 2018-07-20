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Татарстан стал одним из лидеров среди регионов РФ по переработке пластика

00:57, 20.07.2018
Татарстан стал одним из лидеров среди регионов РФ по переработке пластика
Фото: vk.com

Татарстан занял третье место по количеству предприятий по переработке пластика. В РТ действуют пять подобных заводов. Такое же количество располагается в Ростовской области.

Более, чем в два раза республику опередила Московская область. На ее территории расположены 13 предприятий. На территории Свердловской области — 9, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды РФ.

Отмечается, что всего в России функционируют 78 предприятий по переработке пластика, которые находятся в 28 регионах страны.

Ранее сообщалось, что в Казани закрыли пункты приема вторсырья. Бизнесмены, решившие заняться полезным делом, рассказали, что сталкиваются со сложностями — начиная от выделения земли, заканчивая тем, что отдельные структуры буквально вставляют палки в колеса. Подробности — в материале «Реального времени».

АналитикаОбществоИнфраструктура Татарстан
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