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В Казани до 30 августа продлили ограничение движения по улице Р. Зорге

11:28, 28.06.2018 1
В Казани до 30 августа продлили ограничение движения по улице Р. Зорге
Фото: google.ru/maps/скриншот

Движение перекрыто вблизи дома №70/1 в направлении движения от пр. Победы в сторону ул. Ю. Фучика и полностью закрыто в направлении движения автотранспорта от ул. Ю. Фучика в сторону ул. Дубравной.

Закрытие связано с продлением срока работ по строительству демонтажной камеры, примыкающей к станции метро «Проспект Победы», говорится в распоряжении в сборнике документов и правовых актов мэрии Казани. Ранее дорожники Казани ограничение ввели сроком до 5 мая.

Кроме того, движение перекроют из-за строительства вентиляционного узла №100 на перегоне станции метро «пр. Победы» до станции метро «Дубравная».

Напомним, что в связи со строительством объектов метро участки улицы Зорге закрываются не в первый раз. В сентябре 2017-го также на три месяца вводилось ограничение на другом участке.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    Еще и Дубравную дорогу делают месяц) Вы совсем хотите коллапс устроить?
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