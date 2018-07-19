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Минкомсвязи покинули два замминистра

20:29, 19.07.2018

Два заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций покинули ведомство. Свои должности оставили Дмитрий Алхазов и Рашид Исмаилов, следует из данных на сайте ведомства.

В пресс-службе министерства отметили, что документы выпущены, но пока не опубликованы. Таким образом, у главы Минкомсвязи Константина Носкова пока только пять заместителей, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что бывший глава Минэкологии РТ Артем Сидоров уйдет с поста руководителя Росприроднадзора России. Он уже написал заявление об отпуске с последующим увольнением. Его место может занять заместитель главы Ростехнадзора Светлана Радионова.

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