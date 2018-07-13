Власти Йошкар-Олы поднимут цены на проезд в троллейбусах с 1 августа

Администрация Йошкар-Олы сообщила о повышении тарифов на проезд в троллейбусах города. С 1 августа стоимость поездки вырастет с 18 до 22 рублей.

В прошлом году МП «Троллейбусный транспорт» Йошкар-Олы находилось на грани банкротства, сообщили в мэрии.

Для финансового оздоровления предприятия издержки удалось сократить на 100 млн рублей. Также прошло сокращение, в результате которого предприятие покинули более 100 человек.

При этом себестоимость поездки все равно выросла, в связи с чем пришлось поднять стоимость проезда.

Отмечается, что с этого же времени вводится система электронной оплаты. По транспортной карте проезд по-прежнему будет стоить 18 рублей.