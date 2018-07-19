Один из лидеров «Единой России» Сергей Железняк отказался голосовать за пенсионную реформу — СМИ
На заседание Госдумы не явился заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк. Причиной неявки стало нежелание Железняка голосовать за повышение пенсионного возраста.
Теперь ему может грозить отставка с партийного поста, передает «Дождь» со ссылкой на источники.
Отмечается, что если бы Железняк пришел на заседание и проголосовал против, то он мог бы лишиться не только поста замсекретаря, но и думского мандата.
В пресс-службе «Единой России» подтвердили, что Железняк не пришел на заседание. Представитель партии подчеркнул, что депутат на больничном.
Напомним, сегодня Государственная дума рассматривает проект повышения пенсионного возраста.ОбществоВласть
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