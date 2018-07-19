Один из лидеров «Единой России» Сергей Железняк отказался голосовать за пенсионную реформу — СМИ

На заседание Госдумы не явился заместитель секретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк. Причиной неявки стало нежелание Железняка голосовать за повышение пенсионного возраста.



Теперь ему может грозить отставка с партийного поста, передает «Дождь» со ссылкой на источники.

Отмечается, что если бы Железняк пришел на заседание и проголосовал против, то он мог бы лишиться не только поста замсекретаря, но и думского мандата.

В пресс-службе «Единой России» подтвердили, что Железняк не пришел на заседание. Представитель партии подчеркнул, что депутат на больничном.

Напомним, сегодня Государственная дума рассматривает проект повышения пенсионного возраста.