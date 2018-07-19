Минниханов одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает необходимым повышение пенсионного возраста. Об этом говорится в его отзыве на соответствующий законопроект, заявила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

«Суть его заключается в том, что мы считаем действительно необходимым вносить изменения в пенсионную систему, потому что такая потребность назрела в части того, что необходимо повышать пенсионное содержание. И по прежнему мы говорим о том, что ожидаем рассмотрения во втором чтении на предмет того, что будут вноситься в том числе изменения, предложения субъектов Российской Федерации, и у нас будет понимание того, как в конечном итоге этот документ будет выглядеть», — приводит ее слова корреспондент «Реального времени».

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.