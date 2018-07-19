За шесть лет на индексацию пенсий в РФ направят 3 трлн рублей

За шесть лет на индексацию пенсий в России будет направлено 3 трлн рублей. Об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин, пишет ТАСС.

«Все источники, о которых я сказал, они все идут на индексацию пенсий. За шесть лет 3 трлн рублей», — сказал он.



Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.