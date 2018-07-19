Авиакомпания «Победа» запустила автобусы из Бегишево в Ижевск

Российский лоукостер «Победа» сообщил о запуске автобусов из аэропорта Бегишево в Ижевск. Это позволит пассажирам из Удмуртии долетать до татарстанского аэропорта, а потом добираться в столицу родной республики.

«Для поездки по маршруту Бегишево — Ижевск — Бегишево пассажиру для посадки в автобус необходимо иметь распечатанную маршрут-квитанцию, содержащую автобусный сегмент», — говорится в сообщении авиакомпании.

Отмечается, что в Бегишево автобусная остановка располагается напротив терминала. В Ижевске автобус перевозчика можно найти на Центральном автовокзале.