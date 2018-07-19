Мальчика из Татарстана убило молнией на курорте в Соль-Илецке

13-летнего мальчика, приехавшего с семьей на курорт в Соль-Илецк из Татарстана, убило молнией.

Трагедия произошла днем 18 июля. По словам очевидцев, ребенок купался на Малом городском озере, несмотря на приближающуюся грозу и дождь. В результате молния ударила в водоем. Мальчик, находясь в воде, получил сильный удар током и потерял сознание, пишет местное издание saltday.ru.

В больнице пострадавший скончался. По предварительной версии медиков, вода в дыхательных путях стала причиной смерти ребенка.

Напомним, ранее под Нижним Новгородом молнией убило зрителя фестиваля электронной музыки.