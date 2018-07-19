ВТБ и Гарантийный фонд Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве

19 июля 2018 года банк ВТБ и Гарантийный фонд Республики Татарстан заключили соглашение о расширении сотрудничества в части поддержки малого и среднего бизнеса в регионе. Подписантами договора выступили Марьям Давлетшина, руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Республике Татарстан, и Тимур Темиргалиев, директор Гарантийного фонда РТ, в присутствии президента республики Татарстан Рустама Минниханова и заместителя президента — председателя правления банка ВТБ Дениса Бортникова.

Фото: tatarstan.ru

Одним из ключевых направлений взаимодействия сторон станет реализация проекта «Единый кредитный центр», который позволит повысить доступность ресурсов для предпринимателей и сократить сроки предоставления кредитов субъектам МСП. Также ВТБ готов сотрудничать с фондом по предоставлению бизнесу республики банковских гарантий, в том числе под обеспечение поручительства фонда, совместно повышать уровень финансовой грамотности и знаний о мерах господдержки субъектов МСБ.

«За последние несколько лет мы значительно укрепили свои позиции на рынке Татарстана. Малый и средний бизнес стал одним из значимых направлений нашей деятельности в регионе, по итогам первого полугодия 2018 года наш кредитный портфель в этом сегменте достиг 33 млрд рублей, а объем выданных с начала года кредитов составил порядка 31 млрд рублей. Мы активно работаем с Гарантийным фондом Республики Татарстан в рамках предоставления поручительств по кредитам и договорам банковских гарантий и планируем дальше увеличивать объемы сотрудничества. Расширение нашего взаимодействия с фондом, безусловно, будет способствовать развитию предпринимательства в республике», — отметила Марьям Давлетшина.

Тимур Темиргалиев прокомментировал: «Бизнесу важно получать финансовые ресурсы оперативно и своевременно. Задача фонда в рамках реализации проекта «Единый кредитный центр» — обеспечить предоставление поручительств в течение одного дня благодаря унификации риск-подходов и применению современных цифровых решений. Я уверен, подписание соглашения с банком ВТБ — весомым кредитором экономики Татарстана — станет качественно новым этапом для поддержки бизнеса в регионе».

Банк ВТБ (ПАО)

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