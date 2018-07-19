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Бывший форвард «Амкара» Дарко Бодул перешел в «Енисей»

10:56, 19.07.2018
Бывший форвард «Амкара» Дарко Бодул перешел в «Енисей»
Фото: фк-енисей.рф

Экс-нападающий пермского «Амкара» Дарко Бодул перешел в «Енисей».

Хорватский форвард заключит контракт с красноярским клубом на два года, рассказали в пресс-службе «Енисея». В составе «Амкара» Бодул провел 53 матча, забил 6 мячей и сделал 9 голевых передач

Добавим, в «Енисей» из «Амкара», помимо Бодула, также перешли Павел Комолов, Михаил Костюков, Фегор Огуде и Петар Занев.

Напомним, в июне стало известно, что футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование.

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