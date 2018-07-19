В Неаполе появилась туалетная бумага с изображением Криштиану Роналду

В Неаполе поступила в продажу туалетная бумага с изображением новичка туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, сообщает Sport24.ru.

Неаполитанские болельщики решили по-своему выразить ненависть к туринскому клубу и их звездам. Местные продавцы начали продавать туалетную бумагу с изображением Роналду. Отметим, что ранее лицом подобной атрибутики стал Гонсало Игуаин, перешедший в «Ювентус» из «Наполи» в 2016 году.



«Ювентус» официально объявил о трансфере Роналду из «Реала» 10 июля. Туринцы заплатили за форварда 112 миллионов евро. Португалец пропустит предсезонный тур клуба по США и приступит к тренировкам 30 июля.



Сборная Португалии с Роналду проиграла в первом раунде плей-офф завершившегося недавно ЧМ-2018 в России — Уругваю, 1:2.

