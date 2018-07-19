Банк Казани банкротит экс-председателя совета директоров «Спурт банка»

Арбитражный суд Татарстана 6 ноября может признать банкротом бывшего председателя совета директоров разорившегося казанского банка «Спурт» Айдара Судиярова. Инициатором данной меры выступил Банк Казани.



До этого времени долги Судиярова подвергнут процедуре реструктуризации, передает «Коммерсант». Отмечается, что Банку Казани Судияров задолжал более 8,5 млн рублей по договорам об открытии кредитной линии.

В ноябре 2017 года должник и банк заключили мировое соглашение, в соответствии с которым кредит и проценты в размере 16,5% годовых должны быть погашены в течение двух лет, но банку не поступило ни одного платежа. Суд назначил для Айдара Судиярова управляющего имуществом.