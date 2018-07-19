Украина начала производство боеприпасов по стандартам НАТО

Украинский завод «Импульс», входящий в состав госконцерна «Укроборонпром», начал серийное производство боеприпасов, которые соответствуют стандартам НАТО.



Предприятие приступило к производству боеприпасов ПГОФ-40 для 40-мм автоматического гранатомета. В настоящее время их сборка осуществляется вручную, сообщает «РИА Новости».

Завод также пытается увеличить объем производства боеприпасов путем механизации производства и внедрения новых технологий. Кроме того, на предприятии освоили производство инертных боеприпасов ПГИ-40, которые используются для пристрелки автоматического гранатомета и обучения личного состава.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вступление Украины и Грузии в НАТО станет «прямой угрозой» нацбезопасности РФ.

