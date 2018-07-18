«ВИМ-Авиа» погасила большую часть долга по зарплате перед сотрудниками

«ВИМ-Авиа», получившая татарстанскую прописку в 2016 году, погасила две трети долга по зарплате перед своими сотрудниками.

«С апреля 2018 года это уже третья выплата за счет поступившего на расчетный счет авиакомпании возврата НДС в размере 355,25 миллиона рублей. В настоящее время руководством авиакомпании выплачено более 507 миллионов рублей. Таким образом, долг по заработной плате перед сотрудниками погашен более чем на две трети», — цитирует сообщение авиакомпании «РИА Новости».

Напомним, в мае компания выплатила 70,9 млн рублей по образовавшемуся ранее долгу по заработной плате сотрудников. Транш поступил на расчетный счет авиакомпании в банк «Зенит».