Сотрудникам «ВИМ-Авиа» выплатили более 70 миллионов рублей долгов по зарплате

«ВИМ-Авиа» выплатила 70,9 млн рублей по образовавшемуся ранее долгу по заработной плате сотрудников. Транш поступил на расчетный счет авиакомпании в банк «Зенит».



«Денежные средства полностью списаны в счет погашения задолженности по заработной плате перед более 400 сотрудниками авиакомпании», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что на сегодняшний день на погашение ранее образовавшейся задолженности перечислено свыше 170 млн рублей.



Подробнее о проблемах авиакомпании, получившей татарстанскую прописку в 2016 году, читайте в материалах «Реального времени».

