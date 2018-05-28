Сотрудникам «ВИМ-Авиа» выплатили более 70 миллионов рублей долгов по зарплате
«ВИМ-Авиа» выплатила 70,9 млн рублей по образовавшемуся ранее долгу по заработной плате сотрудников. Транш поступил на расчетный счет авиакомпании в банк «Зенит».
«Денежные средства полностью списаны в счет погашения задолженности по заработной плате перед более 400 сотрудниками авиакомпании», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что на сегодняшний день на погашение ранее образовавшейся задолженности перечислено свыше 170 млн рублей.
Подробнее о проблемах авиакомпании, получившей татарстанскую прописку в 2016 году, читайте в материалах «Реального времени».
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