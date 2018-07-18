В январе—мае население РФ сократилось почти на 80 тысяч человек

По итогам января—мая 2018 года население РФ сократилось на 77,8 тыс. человек. На 1 июня оно составляло 146,8 млн человек.

Число родившихся за пять месяцев этого года составило 651,1 тыс. человек против 679,2 тыс. годом ранее. Число умерших наоборот выросло с 791 тыс. до 798,3 тыс. человек. Таким образом, за январь—май 2018 года была зафиксирована естественная убыль населения на 147,2 тыс. человек, передает Росстат.

Ранее сообщалось, что за последний год население планеты Земля увеличилось примерно на 83 млн. На данный момент оно превышает 7,635 млрд человек.