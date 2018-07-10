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За год население Земли выросло на 83 млн человек

17:51, 10.07.2018
За год население Земли выросло на 83 млн человек
Фото: pixabay.com

За последний год население планеты Земля увеличилось примерно на 83 млн. На данный момент оно превышает 7,635 млрд человек.

Таким образом, каждые 10 секунд в мире рождается 26 детей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на немецкий фонд «Население Земли» (DSW).

Большего всего прирост численности людей заметен в странах Африки. Это связано в том числе со множеством случаев нежелательной беременности.

Ранее сообщалось. что население Удмуртии сократилось на 2,5 тысячи человек с начала года.

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