За год население Земли выросло на 83 млн человек

За последний год население планеты Земля увеличилось примерно на 83 млн. На данный момент оно превышает 7,635 млрд человек.



Таким образом, каждые 10 секунд в мире рождается 26 детей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на немецкий фонд «Население Земли» (DSW).

Большего всего прирост численности людей заметен в странах Африки. Это связано в том числе со множеством случаев нежелательной беременности.

Ранее сообщалось. что население Удмуртии сократилось на 2,5 тысячи человек с начала года.