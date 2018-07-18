Путин сменил посла России в Южной Корее
Президент России Владимир Путин назначил директора Первого департамента Азии МИД России Андрея Кулика послом РФ в Южной Корее.
«Назначить Кулика Андрея Борисовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Корея», — говорится в тексте указа.
Другим документом президент освободил от этой должности Александра Тимонина.
Ранее Путин назначил Георгия Зуева послом России в Самоа.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым