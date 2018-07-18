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Путин сменил посла России в Южной Корее

16:11, 18.07.2018
Путин сменил посла России в Южной Корее
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил директора Первого департамента Азии МИД России Андрея Кулика послом РФ в Южной Корее.

«Назначить Кулика Андрея Борисовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Корея», — говорится в тексте указа.

Другим документом президент освободил от этой должности Александра Тимонина.

Ранее Путин назначил Георгия Зуева послом России в Самоа.

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