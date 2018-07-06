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Путин назначил Георгия Зуева послом России в Самоа

20:45, 06.07.2018
Путин назначил Георгия Зуева послом России в Самоа
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Зуева на пост российского посла в Самоа. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Зуева Георгия Викторовича чрезвычайным и полномочным послом России в Независимом Государстве Самоа по совместительству», — говорится в указе.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин также назначил нового посла России в Молдавии. Им стал Олег Васнецов.

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