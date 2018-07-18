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Пресс-службу ДУМ РТ возглавила Лилия Хамидуллина

15:57, 18.07.2018 7

В Духовном управлении мусульман Республики Татарстан исполняющим обязанности пресс-секретаря стала Лилия Хамидуллина. Как рассказала она корреспонденту «Реального времени», в муфтияте специалист проработала полгода.

«Сейчас подробнее изучаю фронт работы. Мы ждем еще одного сотрудника. Надеюсь, в течение месяца—двух найдем специалиста. Будем дальше плодотворно работать со средствами массовой информации», — поделилась Лилия-ханум с нашим журналистом.

Ранее Хамидуллина трудилась в пресс-службах ГИБДД по РТ, Министерства экологии и природных ресурсов республики, регионального Пенсионного фонда. Также она работала на разных должностях в структурах «Татмедии», «Ак Барс» Банка и Министерства культуры РТ.

Резеда Закирова, которая трудилась пресс-секретарем муфтия Камиля Самигуллина с марта 2017 года до недавнего времени, о новом месте работы пока не сообщает. При этом в разговоре с корреспондентом «Реального времени» она выразила слова благодарности руководству духовного управления за полученный опыт и поддержку.

«Я благодарна коллективу муфтията, в котором меня очень хорошо приняли, и своим руководителям — муфтию Камилю хазрату Самигуллину, его советнику по информационной политике Ришату Хамидуллину за оказанное мне доверие. Это крайне ответственный участок работы. Я всегда ощущала их поддержку. Опыт, который я получила в ДУМ РТ, очень ценен для меня», — отмечает Закирова.

Общество Татарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 16:05
    куда резеда ушла? так хорошо поставила работу.
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  • Анонимно 16:06
    А на сайте у них до сих пор значится Резеда Маратовна
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    Анонимно 16:27
    газета работает быстрее, чем пресс-служба))
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  • Анонимно 16:23
    Удачи Закировой, удачи Хамидуллиной!
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  • Анонимно 16:25
    Не разу не слышал про Лилю Хамидуллину
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  • Анонимно 16:28
    а лилия хамидуллина не родственница ришату хамидуллину?
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    Анонимно 16:43
    семейные кланы
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