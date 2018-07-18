Минниханов встретился с послом Вьетнама Нго Дык Манем

Президент Татарстан Рустам Минниханов встретился сегодня с чрезвычайным и полномочным послом Вьетнама в РФ Нго Дык Манем.

«Сегодня между нашими странами расширяется сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Большая работа ведется в области свободной торговли между государствами–членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом. Также достигнута договоренность о проведении в 2019-м перекрестных годов России во Вьетнаме и Вьетнама в России, приуроченных к 25-летию заключения Договора об основах дружественных отношений», — отметил глава РТ.

Минниханов отметил потенциал сотрудничества в таких областях, как сельское хозяйство, нефтепереработка и нефтехимия, энергетика, автомобилестроение, ИТ, медицина и т. д.

Нго Дык Мань в свою очередь поздравил президента Татарстана с успешным проведением чемпионата мира по футболу в России. Он предложил активно развивать межрегиональные связи между республикой и провинциями Вьетнама. В числе наиболее перспективных направлений для совместной работы посол обозначил сферы туризма и сельского хозяйства, передает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что последний раз Минниханов был во Вьетнаме в ноябре прошлого года.