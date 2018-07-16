Вклад туристов в экономику РФ во время ЧМ-2018 составил более 120 млрд рублей

Вклад туристов в экономику России во время чемпионата мира по футболу — 2018 составил более 120 млрд рублей. Об этом сообщила председатель комиссии Общественной палаты по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

«Сейчас я могу сказать, что, по предварительным оценкам, вклад туристов-болельщиков в экономику России составил более 120 млрд рублей», — цитирует ее RNS.

Ранее сообщалось, что во время ЧМ-2018 в Казани туристы потратили 11,2 млрд рублей.