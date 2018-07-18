В Перми снос дворца культуры «Телта» обойдется бюджету в 13,5 млн рублей

Власти Пермского края предлагают заложить в бюджет региона на 2018—2020 годы расходы на снос ДК «Телта».

Все работы по ликвидации здания, которое, согласно правительственным документам, находится в «неудовлетворительном состоянии», обойдутся в 13,5 млн рублей. Предположительно, изменения в бюджет будут рассмотрены краевым парламентом в сентябре, отметил «Коммерсант».

Добавим, Дворец культуры телефонного завода Перми был открыт в декабре 1977 года. В краевой собственности находится с 2005 года. Сейчас решается вопрос о реорганизации работы комплекса. Предположительно, на данном месте рассматривается возможность строительства гостиницы.

Напомним, ранее в Перми на продажу выставлен первый этаж опечатанного БЦ «Белчер».