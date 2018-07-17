В Перми на продажу выставлен первый этаж опечатанного БЦ «Белчер»

Первый этаж бизнес-центра «Белчер», опечатанного приставами из-за нарушений правил противопожарной безопасности, выставлен на продажу. Объявление размещено на сайте Avito.

Площадь помещений составляет 1 336 квадратных метров. Продавец пишет, что недвижимость подойдет под магазин, офис или выставочный центр. Также в продажу включена собственная зона погрузки и выгрузки.

Стоимость объекта составляет 45,5 млн рублей.

Напомним, в конце июня бизнес-центр «Белчер» закрыли из-за нарушений правил противопожарной безопасности. Так, в здании были установлены проблемы с пожарной сигнализацией, вентиляционными и пожарными выходами.