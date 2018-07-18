Россияне назвали Акинфеева лучшим игроком ЧМ-2018 — ВЦИОМ

Как показал опрос ВЦИОМ, 19% респондентов считает вратаря сборной России Игоря Акинфеева лучшим игроком прошедшего чемпионата мира по футболу. Еще 13% опрошенных назвали лучшим нападающего российской национальной команды Артема Дзюбу.

Отмечается, что иностранных футболистов россияне называют реже. Лучшим среди иностранцев в итоге стал Лука Модрич, который набрал 5% голосов. Португальца Криштиану Роналду признали лучшим лишь 1% опрошенных респондентов.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» состоялся 16 июля этого года, который прошел при участии 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет. Погрешность примененного метода не превышает 2,5%.

