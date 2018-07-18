Болельщики «Амкара» просят губернатора переименовать футбольный клуб «Звезда»

Фото: общественная организация «Пермь Великая»

Общественное объединение «Пермь Великая» обратилось к губернатору Пермского края с просьбой сменить название возрожденного футбольного клуба «Звезда». Письмо размещено на странице сообщества в соцсетях.

Активисты считают поспешным решение о принятии названия «Звезда». По их словам, данное название принадлежит клубу, закончившему свое существование 22 года назад, и «нынешняя спортивная молодежь даже не понимает в полной мере, о чем идет разговор при упоминании новой команды».

«Самым оптимальным вариантом является присвоение клубу имени «ПЕРМЬ» с использованием неотъемлемых красно-черных цветов», говорится в обращении объединения.

В случае принятия положительного решения по внесенному предложению, «Пермь Великая» пообещала гарантировать поддержку футбольного клуба и обеспечить активное привлечение зрителей.

Напомним, в июне стало известно, что футбольный клуб «Амкар» прекращает свое существование.

