Запасы урана в Иране превысили 900 тонн

Запасы урана в Иране после достижения соглашения по иранской ядерной программе превысили 900 тонн. Об этом заявил вице-президент страны и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи.



«После СВПД мы смогли пополнить запасы на 400 тонн, до этого (соглашения) у нас было 550 тонн, которые мы импортировали из-за рубежа. С этими 400 тоннами запасы урана в нашей стране увеличились примерно до 900—950 тонн», — цитирует «РИА Новости» Салехи.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. После этого США восстановили в отношении Ирана все санкции. В связи с этим ядерщикам Ирана приказали начать обогащение урана на уровне 190 тысяч ЕРР.