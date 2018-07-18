«Матч ТВ» и российская Премьер-лига заключили новый четырехлетний контракт
Телеканал «Матч ТВ» и Российская премьер-лига (РПЛ) объявили о подписании нового четырехлетнего контракта на показ футбольных матчей чемпионата страны.
«Телеканал «Матч ТВ» и Российская премьер‐лига (РПЛ) заключили новый четырехлетний контракт на показ матчей чемпионата России.
28 июля в рамках первого тура нового сезона РПЛ телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире в 19.00 матч «Спартак» — «Оренбург», а 29 июля в 19.00 — встречу между казанским «Рубином» и «Краснодаром».
Обо всех деталях контракта и новых условиях вещания будет объявлено 24 июля на презентации нового сезона Российской премьер-лиги», — сказано в официальном пресс-релизе телеканала.
Напомним, в прошлом сезоне домашние матчи казанского «Рубина» транслировала телерадиокомпания «Новый Век».СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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