«Матч ТВ» и российская Премьер-лига заключили новый четырехлетний контракт

Телеканал «Матч ТВ» и Российская премьер-лига (РПЛ) объявили о подписании нового четырехлетнего контракта на показ футбольных матчей чемпионата страны.

«Телеканал «Матч ТВ» и Российская премьер‐лига (РПЛ) заключили новый четырехлетний контракт на показ матчей чемпионата России.

28 июля в рамках первого тура нового сезона РПЛ телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире в 19.00 матч «Спартак» — «Оренбург», а 29 июля в 19.00 — встречу между казанским «Рубином» и «Краснодаром».

Обо всех деталях контракта и новых условиях вещания будет объявлено 24 июля на презентации нового сезона Российской премьер-лиги», — сказано в официальном пресс-релизе телеканала.

Напомним, в прошлом сезоне домашние матчи казанского «Рубина» транслировала телерадиокомпания «Новый Век».