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Серебренникову продлили домашний арест до 22 августа

11:42, 18.07.2018
Серебренникову продлили домашний арест до 22 августа
Фото: sledcom.ru

Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста до 22 августа режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому по делу о хищениях в «Седьмой студии».

«Суд постановил: ходатайство следствия — удовлетворить, продлить меру пресечения в виде домашнего ареста», — передает «РИА Новости» со ссылкой на решение судьи Натальи Дударь.

Этим же решением судья продлила домашний арест директору РАМТ Софье Апфельбаум. Срок домашнего ареста Апфельбаум суд установил до 19 сентября.

«То, что сейчас происходит со мной и другими участниками так называемого театрального дела, можно назвать одним словом — абсурд. Мне незачем скрываться, некому угрожать, нет доказательств, которые я мог бы уничтожить», — заявил в суде Серебренников.

Ранее Басманный суд Москвы повторно ограничил до 1 сентября Серебренникова в сроках ознакомления с делом.

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